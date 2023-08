Holetschek schließt Medikamentenengpass im Winter nicht aus

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter: Wechselnd bewölkt, gebietsweise Regen

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag wechselnd bewölkt und gebietsweise Regen. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor starkem und anhaltendem Regen am bayerischen Alpenrand. Mitunter auch sonnige Abschnitte, besonders am Bodensee und in der Mitte Bayerns. Höchstwerte 18 bis 23 Grad. In der Nacht in Franken teils wolkig, teils klar. In Süd- und Ostbayern zeitweise Regen, Temperaturrückgang auf 13 Grad. Die nächsten Tage weiterhin unbeständig mit Regenfällen, tagsüber maximal 13 bis 22 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.08.2023 12:00 Uhr