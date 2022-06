Holetschek rechnet mit weiter steigenden Infektionszahlen durch neue Omikron-Variante

Das Wetter in Bayern: Meist sonnig, 24 bis 27 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag meist sonnig mit höchstens lockeren Wolkenfeldern. Höchstwerte 24 bis 27 Grad. In der Nacht sternenklar, es kühlt ab auf 12 Grad. Auch in den nächsten Tagen setzt sich das sonnige Hochdruckwetter fort. Am Montag in Südbayern vereinzelte Schauer und Gewitter. Morgen maximal 26 bis 29 Grad, ab Montag etwas kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.06.2022 12:00 Uhr