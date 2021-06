Holetschek plädiert für flexiblere Impfstoffverteilung

München: Bayerns Gesundheitsminister Holetschek hat für eine flexiblere Verteilung von Impfstoff zwischen Betriebsärzten, Hausärzten und Impfzentren plädiert. Im B5 Thema des Tages sagte er, man merke, dass die Impfbereitschaft abnehme und müsse da gegensteuern. Wichtig sei es, dass dort wo etwas übrigbleibe, die Beteiligten vor Ort flexibel reagieren könnten. Außerdem kündigte Holetschek eine Werbekampagne an, um mehr Menschen vom Impfen zu überzeugen. Bayerns Ministerpräsident Söder hatte diese Ergebnisse des zweiten Impfgipfels zuvor vorgestellt. Er sagte, man werde auch die Möglichkeit von Kreuzimpfungen - also Erst- und Zweitimpfung mit unterschiedlichem Impfstoff - sowie die Verkürzung des Impfabstands, insbesondere bei Astrazeneca von zwölf auf acht oder sogar sechs Wochen, prüfen. Außerdem kündigte Söder an, dass nun auch in den Impfzentren die Priorisierung aufgehoben wird.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 28.06.2021 18:15 Uhr