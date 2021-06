Holetschek lehnt schnelle Abschaffung von Maskenpflicht ab

Nachrichtenarchiv - 13.06.2021 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: In der Diskussion über eine Abschaffung der FFP2-Maskenpflicht hat sich Bayerns Gesundheitsminister Holetschek zurückhaltend gezeigt. Er könne verstehen, dass bei warmen Temperaturen und niedrigen Inzidenzen eine Lockerung gefordert werde - insbesondere in Schulen, sagte er dem BR. Allerdings sei die Inzidenz gerade unter Jüngeren relativ hoch, hinzu komme die Gefahr der hochansteckenden Delta-Variante. Er betonte, weiterhin genau hinzuschauen und abzuwägen, welche Maßnahmen wo notwendig seien. Damit konterte er den Vorstoß von Bundesjustizministerin Lambrecht, die Länder sollten die FFP2-Pflicht überprüfen. Niedersachsens Ministerpräsident Weil sprach sich ebenfalls gegen eine Lockerung in Schulen aus, da unter großen Gruppen in geschlossenen Räumen immer wieder Infektionen vorkommen können. Der Chef der Bayern-SPD, von Brunn, hingegen hatte zuvor gefordert, statt FFP2- auch medizinische Schutzmasken zu erlauben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.06.2021 23:00 Uhr