Holetschek kündigt Pilotprojekt zum Abbau der Bürokratie in der Pflege an

München: Bayern startet im neuen Jahr ein Modellprojekt zum Abbau der Bürokratie in der Pflege. Das hat Gesundheitsminister Holetschek in der "Allgäuer Zeitung" angekündigt. In insgesamt 14 Kliniken in ganz Bayern soll demnach geprüft werden, wie man Pflegekräfte von unnötigen Aufgaben entlasten kann. Die Einrichtungen könnten laut Holetschek dann Vorbild für ganz Deutschland sein. Das Konzept werde Anfang nächsten Jahres mit dem Medizinischen Dienst der Krankenkassen erarbeitet, sagte der CSU-Politiker. Welche Krankenhäuser zum Zuge kommen, steht noch nicht fest. Die ausufernde Bürokratie gilt als einer der Hauptgründe, dass die Pflegeberufe unattraktiver geworden sind. Mitarbeitende empfinden beispielsweise die umfangreichen Dokumentationspflichten als große Belastung.

