Holetschek hofft auf schnelle Entscheidung der EMA

Nachrichtenarchiv - 16.03.2021 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Der vorläufige Stopp der AstraZeneca-Impfungen verzögert auch die Impfkampagne in Bayern. Viele Termine fallen erst einmal aus. Die Impfzentren in Niederbayern und der Oberpfalz wollen teilweise andere Impfstoffe verwenden. Für den bayerischen Gesundheitminister Holetschek geht aber Sicherheit vor Schnelligkeit. Im BR-Interview sagte er, es sei wichtig, sich in dieser Pandemie an Fakten der Wissenschaft zu orientieren. Man müsse die Entscheidung nicht gut heißen, aber man könne sie sicher nicht ignoieren. Holetschek hofft, dass die Europäische Arzneimittelbehörde EMA am Donnerstag mit einer Entscheidung zu AstraZeneca Klarheit schafft. - Der SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach sprach im ARD-ZDF-Morgenmagazin von einer unglücklichen Entscheidung des Paul-Ehrlich-Institus, den Impfstoff auszusetzen. Die Münchner Virologin Protzer plädiert im BR dafür zu prüfen, ob nach einer Erst-Impfung mit AstraZeneca beim zweiten Mal ein anderer Impfstoff verwendet werden kann. Hintergrund des Impfstopps sind Meldungen von Blutgerinnseln im Zusammenhang mit einer AstraZeneca-Impfung.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.03.2021 09:00 Uhr