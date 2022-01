Holetschek hält regelmäßige Corona-Impfungen für erforderlich

Scholz wirbt für Impfpflicht und kritisiert indirekt Bayern

Berlin: Bundeskanzler Scholz hofft, dass der Bundestag rasch über eine Impfpflicht berät und einen entsprechenden Beschluss fasst. Das stellte er in seiner ersten Befragung im Bundestag klar. Er wertete es als Erfolg, dass sich die Omikron-Variante in Deutschland bislang weniger stark ausgebreitet habe als in anderen Staaten. Indirekt kritisierte er die bayerische Staatsregierung, weil diese den Bund-Länder-Beschluss vom letzten Freitag nicht übernehmen will. Dabei geht es um die Frage, ob Gaststätten zusätzlich zum Impfnachweis von ihren Gästen einen aktuellen Test verlangen müssen. Scholz sagte, er werbe dafür, das alle mitmachen, auch in den Bundesländern, die das noch nicht so sehen. Außer Bayern betrifft das noch Sachsen-Anhalt. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen hat heute mit mehr als 80.000 innerhalb eines Tages einen neuen Höchststand erreicht.

Quelle: BR24 Nachrichten, 12.01.2022 19:45 Uhr