Holetschek für Wiedereinführen von Gratis-Schnelltest

München: Der Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz und bayerische Gesundheitsminister Holetschek warnte im BR-Fernsehen eindringlich davor, die gegenwärtige Corona-Situation zu unterschätzen. "Wir sind mitten in einer Notlage", so Holetschek wörtlich. Für ihn sei der Weg aus der Pandemie ganz klar durchs Impfen zu erreichen. Gratis-Tests seien eine Ergänzung, die man wieder in Betracht ziehen sollte. Holetschek schließt sich damit in Teilen den Forderungen der Bundesärztekammer an. Die hatte sich für eine Rückkehr zu kostenlosen Corona-Schnelltests ausgesprochen. Wie Ärztepräsident Reinhardt den Zeitungen der Funke Mediengruppe sagte, habe das Ende der Kostenübernahme der Corona-Bürgertests nicht dazu geführt, Impfunwillige zu einer Impfung zu motivieren.

Quelle: Bayern 3 Nachrichten, 07.11.2021 16:00 Uhr