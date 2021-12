Holetschek für weitgehende Sanktionen bei Verstößen gegen Impfpflicht

Nachrichtenarchiv - 25.12.2021 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayerns Gesundheitsminister Holetschek hat sich für weitgehende Sanktionen bei Verstößen gegen eine Impfpflicht ausgesprochen. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte Holetschek, der auch Vorsitzender der Gesundheitsministerkonferenz ist, neben Bußgeldern kämen zum Beispiel auch finanzielle Nachteile bei der gesetzlichen Krankenversicherung in Frage. So seien für Ungeimpfte höhere Beiträge, eine Beteiligung an den Behandlungskosten oder auch eine Streichung des Krankengeldes denkbar. Holetschek forderte die Bundestagsparteien auf, noch im Januar eine allgemeine Impfpflicht auf den Gesetzesweg zu bringen. Aus Gesprächen wisse er, dass sich viele Beschäftigte in den Gesundheits- und Pflegeberufen durch die nur für sie geltende Impfpflicht stigmatisiert fühlten. Mit einer allgemeinen Impfpflicht werde für eine Gleichbehandlung gesorgt und überdies verhindert, dass noch mehr Pflegekräfte ihren Beruf verließen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.12.2021 23:00 Uhr