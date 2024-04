Holetschek fordert Waffenlieferungen an die Ukraine

Kiew: CSU-Landtagsfraktionschef Holetschek ruft bei seinem Besuch in der Ukraine zu einer stärkeren Unterstützung des Landes auf. Holetschek sagte Bayern 2, das Land brauche unbedingt Munition und Waffen. Das werde in seinen Gesprächen mit den Menschen dort immer wieder deutlich. Der CSU-Politiker hat sich in Kiew unter anderem mit Bürgermeister Klitschko getroffen. Holetschek sagte, seit zwei Jahren gebe es dort eine Mischung aus Normalität einerseits und der Gefahr, jederzeit in die Bunker flüchten zu müssen. Heute wird Holetschek den Vorort Butscha besuchen, wo die russischen Angreifer brutale Massaker verübt haben. Dorthin fahre er mit sehr gemischten Gefühlen, so Holetschek. Die Lage in der Ukraine steht auch im Mittelpunkt des heutigen NATO-Jubiläums In Brüssel. Dort werden die 32 Außenminister des Bündnisses mit ihrem ukrainischen Kollegen Kuleba über die weitere Ukraine-Hilfe beraten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.04.2024 07:00 Uhr