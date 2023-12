Holetschek fordert Verzicht auf Subventionskürzungen bei Bauern

Augsburg: CSU-Fraktionschef Holetschek hat die Bundesregierung aufgefordert, auf Subventions-Kürzungen bei den Landwirten zu verzichten. In einem Brief an Bundeskanzler Scholz, aus dem die „Augsburger Allgemeine“ zitiert, begründet Holetschek dies mit Wettbewerbsnachteilen für die deutsche Landwirtschaft innerhalb und außerhalb der EU. Holetschek warf der Ampel-Koalition insgesamt vor, die Landbevölkerung zu vernachlässigen, beispielsweise auch durch die geplante Krankenhausreform. Aus seiner Sicht führt die zu einer erheblich schlechteren Versorgungslage für die Bevölkerung außerhalb der Metropolen.

