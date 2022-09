Holetschek fordert Strukturreform für Pflegeversicherung

UN werten Annexionen durch Russland als Rechtsverstoß und Eskalation

New York: UN-Generalsekretär Guterres hat die angekündigte Annexion von ukrainischen Gebieten durch Russland abermals scharf verurteilt. Sie sei rechtlich wertlos, habe keinen Platz in der modernen Welt und verstoße gegen alles, wofür die internationale Gemeinschaft stehe, sagte er. Die Ankündigung des Kremls stelle eine gefährliche Eskalation dar. Russland hatte angekündigt, vier besetzte Regionen der Ukraine in sein Staatsgebiet aufzunehmen: Luhansk, Donezk, Saporischschja und Cherson. Kreml-Sprecher Peskow kündigte an, Präsident Putin werde morgen an einer Zeremonie mit den vier kreml-treuen Statthaltern teilnehmen. Dabei sollten die Verträge zum Anschluss an die Russische Föderation unterzeichnet werden. Dem Schritt sind angebliche Referenden in den besetzten Gebieten vorausgegangen, die gegen alle demokratischen Standards verstießen.

