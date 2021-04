Holetschek fordert schnelle Stellungnahme der Stiko

Oft sonnig, Höchstwerte 19 bis 24 Grad

Das Wetter in Bayern: Sonnig mit einigen Wolken, ab dem späten Nachmittag in Alpennähe leichte Schauer. Tagsüber windig. Höchstwerte 19 bis 24 Grad. In der Nacht klar, an den Alpen auch Schauer. Tiefstwerte um 5 Grad. Die Aussichten: Morgen und am Samstag bewölkt mit etwas Sonne bei höchstens 10 bis 18 Grad. Am Ostersonntag viel Sonne.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.04.2021 10:00 Uhr