Holetschek fordert kommunale Hitzeschutzpläne

Meldungsarchiv - 29.07.2023 10:00 Uhr Aktuelle Meldungen

München: Der bayerische Gesundheitsminister Holetschek hält bundesweite Hitzeschutzpläne von Gesundheitsminister Lauterbach für nicht zielführend. Solche Pläne seien nur dann effizient, wenn sie auf die Situation vor Ort angepasst seien, sagte er dem Evangelischen Pressedienst. „Im fränkischen Kitzingen beispielsweise ist das Wetter eben anders als in Garmisch-Partenkirchen", so Holetschek wörtlich. Daher wüssten die Verantwortlichen auf kommunaler Ebene am besten, welche Maßnahmen zum Schutz der Menschen vor Ort erforderlich seien. Beraten lassen könnten sich die Kommunen dabei zum Beispiel vom Bayerischen Kompetenzzentrum für Gesundheitsschutz und Klimawandel. Holetschek appellierte an den Bund, sich nicht wegzuducken und die Kommunen finanziell zu unterstützen.

