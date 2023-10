Holetschek erwartet schnelle Koalitionsbildung mit Freien Wählern

München: Zum Start der Koalitionsverhandlungen in Bayern geht CSU-Fraktionschef Holetschek von schnellen Gesprächen mit den Freien Wählern aus. Im BR-Interview nannte Holetschek als mögliches Enddatum den 27. Oktober. Das ist in zwei Wochen. Knackpunkt könnte die Verteilung der Ministerien werden. Die Freien Wähler fordern nach den Stimmengewinnen bei der Landtagswahl ein viertes Ressort. Die CSU lehnt das ab. Holetschek sagte, es gehe jetzt um Inhalte. Die CSU hatte bei der Landtagswahl am Sonntag 37 Prozent der Stimmen geholt. Die Freien Wähler wurden mit knapp 16 Prozent erstmals zweitstärkste Kraft.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.10.2023 11:45 Uhr