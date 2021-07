Holetschek erwartet klare Vorgaben der Stiko zur Impfung von Kindern

Nachrichtenarchiv - 07.07.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Der bayerische Gesundheitsminister Holetschek hat eine baldige Empfehlung der Ständigen Impfkommission zum Impfen von Kindern und Jugendlichen gegen Corona gefordert. Jetzt müsse gehandelt werden, damit im Herbst ein größtmöglicher Schutz bestehe, sagte Holetschek nach einer Konferenz der Länder-Gesundheitsminister im BR. Dies sei immens wichtig. Man wolle auch die ältere Generation in Alten- und Pflegeheimen weiter schützen. Die Frage von Auffrischungsimpfungen müsse zudem geklärt werden, sagte Holetschek. Grundsätzlich verständigten sich die Gesundheitsminister auf ihrer Konferenz, das Impfen weiter voranzutreiben. - Derweil wollen Stadt und Landkreis Hof bei einer Impfaktion am Wochenende Schülerinnen und Schüler ab zwölf Jahren gegen das Coronavirus impfen lassen. Das Angebot gilt für Kinder und Jugendliche an weiterführenden Schulen und für deren Eltern.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.07.2021 06:00 Uhr