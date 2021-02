Holetschek bewertet Ergebnisse des Impfgipfels zurückhaltend

Nachrichtenarchiv - 02.02.2021 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Der bayerische Gesundheitsminister Holetschek hat die Ergebnisse des gestrigen Impfgipfels zurückhaltend bewertend. Im BR sagte er, es sei zwar gut gewesen, dass das Thema zur Chefsache gemacht wurde, allerdings gebe es nicht viel mehr Planungssicherheit als vor dem Treffen. Außerdem sprach er sich dafür aus, Fehler zuzugeben, die es seiner Auffassung nach am Anfang gegeben hat. Jetzt zu sagen, dass alles nach Plan verlaufe, koste Glaubwürdigkeit. Mit Blick auf die Zukunft appellierte Holetschek an die Bürgerinnen und Bürger zusammenzuhalten. Er sei optimistisch, dass man die Krise gemeinsam gut meistern könne. Kritik an dem Impfgipfel hatte zuvor Linken-Fraktionschef Bartsch geäußert. Er sprach von einem "Impfplacebo". Auch Patientenschützer äußerten sich enttäuscht über die Ergebnisse: Die Konferenz habe kein Konzept geliefert, wie Betagte und Schwerstkranke vorrangig geimpft werden könnten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.02.2021 08:00 Uhr