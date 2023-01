Holetschek beurteilt Corona-Politik im Rückblick positiv

Kurzmeldung ein/ausklappen Sieben Menschen werden bei Anschlag auf Synagoge in Ost-Jerusalem getötet

Jerusalem: Israels Premierminister Netanjahu hat nach dem Angriff auf eine Synagoge in Ost-Jerusalem eine entschlossene Reaktion angekündigt. Details soll das Sicherheitskabinett beschließen. Der Anschlag wird weltweit verurteilt, viele Stimmen warnen aber auch vor einer Eskalation im Nahen Osten. Ein 21jähriger Palästinenser hatte das Feuer auf Besucher einer Synagoge in der jüdischen Siedlung Neve Yaakov eröffnet. Sieben Menschen wurden getötet, drei weitere verletzt. Es war der folgenreichste Anschlag seit Jahren. Die extremistische Hamas sprach von einem Racheakt nachdem israelische Soldaten in Dschenin im Westjordanland neun Palästinenser getötet hatten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.01.2023 05:00 Uhr