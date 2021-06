Holetschek bestätigt Maskenpflicht bei EM-Spielen in Münchner Arena

Nachrichtenarchiv - 14.06.2021 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bei den Spielen der Fußball-EM in der Landeshauptstadt müssen Zuschauer auch am Platz eine Maske tragen. Das hat Bayerns Gesundheitsminister Holetschek bestätigt. Bei den bisherigen Partien in anderen EM-Stadien waren Fans auf den Rängen zumeist ohne Mund-Nasen-Bedeckung zu sehen. Forscher hatten vor Kurzem in einer Studie auf die Gefahr hingewiesen, sich mit dem Corona-Virus anzustecken, wenn auf den Zuschauertribünen Masken abgesetzt würden. Holetschek kritisierte bei der Gelegenheit, dass derzeit ein Wettbewerb stattfinde, wer schneller und öfter eine Aussage zur Maskenpflicht treffe. Am EM-Austragungsort München sind 14.500 Besucher zugelassen, die alle getestet, geimpft oder genesen sein müssen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.06.2021 15:00 Uhr