Holetschek bestätigt erste bayerische Omikron-Fälle

Nachrichtenarchiv - 27.11.2021 18:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die hochansteckende Omikron-Variante des Coronavirus hat offenbar Bayern erreicht. Das bestätigten Bayerns Gesundheitsminister Holetschek und der Münchner Virologe Keppler der BR24-Rundschau auf Nachfrage. Es handelt sich um zwei Reisende, die am Mittwoch nach einem längeren Aufenthalt in Südafrika nach Bayern zurückgekehrt waren. Als sie Symptome verspürten, ließen sie sich testen. Der variantenspezifische PCR-Test auf die Omikron-Variante fiel bei beiden positiv aus. Der bayerische Ministerpräsident Söder hatte zuvor die Empfehlung der wissenschaftlichen Akademie Leopoldina für sofortige Kontaktbeschränkungen als einen Warn- und Weckruf an Berlin bezeichnet. Mit Blick auf die neue in Südafrika entdeckte Virusvariante sagte Söder, Omikron könne zu einer neuen Bedrohung werden. Die Leopoldina hatte vorgeschlagen, sofort Kontaktbeschränkungen auch für Geimpfte zu verhängen, eine Impfpflicht zunächst für Klinikpersonal einzuführen und bis Jahresende 30 Millionen Booster-Impfungen zu ermöglichen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 27.11.2021 18:15 Uhr