Holetschek begrüßt Empfehlung von Kinderimpfungen durch die Stiko

Baerbock bekennt sich bei Antrittsbesuch in Brüssel zur NATO

Brüssel: Mit einem klaren Bekenntnis zur NATO hat die neue Außenministerin Baerbock ihre Antrittsbesuche in Brüssel beendet. Nach einem Treffen mit Generalsekretär Stoltenberg sagte Baerbock, die NATO bleibe ein unverzichtbarer Pfeiler der Sicherheit in Europa. Besorgt zeigten sich die beiden über die russische Truppenverstärkung an der Grenze zur Ukraine. Die deutsche Außenministerin sprach sich dafür aus, den seit zwei Jahren ruhenden NATO-Russland-Rat als Gesprächsforum mit Moskau wiederzubeleben. Stoltenberg machte wiederum deutlich, dass für eine Entspannung zunächst Russland ein positives Signal senden müsse. Zuvor hatte Baerbock in Brüssel den EU-Außenbeauftragten Borrell getroffen und am Vormittag bereits in Paris den französischen Außenminister Le Drian. Dabei versicherte sie den beiden, dass auch die neue Bundesregierung Paris als engsten Verbündeten sieht - und Deutschland fester Bestandteil der EU bleibe,

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.12.2021 19:00 Uhr