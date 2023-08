Holetschek befürchtet erneut Medikamentenengpässe im Winter

Meldungsarchiv - 04.08.2023 14:15 Uhr Aktuelle Meldungen

München: Bayerns Gesundheitsminister Holetschek kann nach eigenen Worten nicht ausschließen, dass bestimmte Medikamente im kommenden Winter wieder knapp werden. Im Interview mit dem BR sagte der CSU-Minister, das entsprechende Bundesgesetz, in dem höhere Medikamentenpreise und Lagerbestände festgeschrieben wurden, gehe zwar in die richtige Richtung, greife aber zu kurz - auch bei vielen Fragen der Planung und Verlässlichkeit für die Pharmabranche. Der Bundesgesundheitsminister habe es versäumt, alle Beteiligten an einen Tisch zu holen und einen Dialog zu starten, so Holetscheks. Die Kritik der Kinder- und Jugendärzte bezeichnete er als einen Weckruf. Der Verband der Kinderärzte hatte davor gewarnt, Eltern müssten bei Infektionswellen vermutlich wieder durch die halbe Stadt laufen, um Fiebersäfte und Antibiotika zu bekommen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.08.2023 14:15 Uhr