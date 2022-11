Hohes Polizeiaufgebot verhindert vorerst weitere Proteste in China

Nachrichtenarchiv - 29.11.2022 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Peking: Die chinesische Führung hat ein neues Aufflammen von Bürgerprotesten durch massive Polizeipräsenz auf den Straßen verhindert. Wie eine ARD-Korrespondentin berichtet, wurden in Metropolen wie Peking und Shanghai zusätzlich Barrikaden errichtet. Ein großes Problem für die Menschen ist demnach, dass die Behörden die sozialen Netzwerke kontrollieren und alles mitlesen können. Auf den Straßen würden zudem die Handys von Bürgern auf Installationen von Tunneldiensten überprüft. Deshalb sei die Bevölkerung eingeschüchtert. Der China-Experte Mikko Huotari prognostizierte in den ARD-Tagesthemen, dass die Proteste aufgrund der Maßnahmen zunächst abebben werden. Dennoch sehe man, dass sich eine schleichende Unzufriedenheit in das System hineinfresse.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.11.2022 08:00 Uhr