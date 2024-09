Hoher Fachkräftemangel in Supermärkten

Berlin: In den großen Supermarktketten in Deutschland fehlen tausende Mitarbeiter - vor allem an den Bedientheken. Wie der zuständige Bundesverband erklärt, werden vor allem Metzger und Fleischfachverkäufer gesucht. Der Bedarf steige seit Jahren, weil es zu wenig Nachwuchs gebe. Der Handelsverband Deutschland geht davon aus, dass es in Deutschland rund 120.000 offene Stellen gibt. Experten berichten, dass viele Supermärkte deshalb sogenannte "hybride Theken" einrichten, teils mit Servicekräften, teils mit Selbstbedienung.

