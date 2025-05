Hoher Ausländeranteil bei Pflegekräften

Fast jede vierte Pflegekraft in deutschen Altenheimen kommt aus dem Ausland: Das geht aus Zahlen der Arbeitsagentur hervor. Der Fachkräftemangel in der Branche sei "gravierend", sagt die Behörde - ohne Hilfe aus dem Ausland würde der Bereich schon heute zusammenbrechen. Insgesamt gibt's in Deutschland nach den neusten Zahlen gut 1,7 Millionen Altenpflegerinnen und -pfleger, ein Fünftel mehr als vor zehn Jahren.

