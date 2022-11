Hohe Preise dämpfen Kauflaune bei Weihnachtsgeschenken

Nachrichtenarchiv - 11.11.2022 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Angesichts steigender Preise und hoher Inflation will ein Drittel der Bürger dieses Jahr bei den Weihnachtsgeschenken sparen. Das geht aus dem aktuellen "ARD-"Deutschlandtrend" hervor. In Haushalten mit niedrigem Einkommen - unter 1.500 Euro Netto im Monat - will demnach jeder Zweite kein oder weniger Geld dafür ausgeben. Sechs Prozent wollen laut der Umfrage sogar ganz auf gekaufte Geschenke verzichten. Mehrausgaben planen nur acht Prozent der Bürger.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.11.2022 07:00 Uhr