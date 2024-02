Hohe Mieten in Großstädten erschweren Ringen um Fachkräfte

Frankfurt am Main: Hohe Mieten in deutschen Großstädten erschweren Unternehmen das Anwerben von Fachkräften. Einer Studie der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC zufolge, ist für viele Menschen das teure Wohnen in deutschen Großstädten ein zentrales Thema. Das gehe sogar so weit, dass ein Drittel über einen Jobwechsel wegen hoher Mieten nachdenke. Für Arbeitgeber werde es auch deshalb immer schwerer in Ballungsräumen, Fachkräfte zu finden und zu halten. Von der Entwicklung sind vor allem Städte wie Berlin, Hamburg, München, Essen, Leipzig und Hannover betroffen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.02.2024 12:00 Uhr