Hohe Infektionszahlen bringen Hausärzte an Belastungsgrenze

Berlin: Der Hausärzteverband sieht viele Praxen wegen hoher Fallzahlen von Atemwegserkrankungen an der Belastungsgrenze. Man erlebe gerade genau das, wovor man schon im Sommer gewarnt habe, sagte der Vorsitzende des Verbandes, Beier, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Einmal mehr liefen die Praxen auf dem Zahnfleisch, so Beier. Dabei habe die Grippesaison noch gar nicht angefangen. Der Verbandschef forderte unter anderem einen Abbau von Bürokratie und appellierte an Gesundheitsminister Lauterbach, einen Krisengipfel einzuberufen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.12.2023 02:00 Uhr