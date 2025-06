Hohe Frauenerwerbsquote sorgt für hohe Teilzeitquote in Deutschland

Wiesbaden: In Deutschland gibt es deutlich mehr Menschen, die Teilzeit arbeiten, als in anderen europäischen Ländern. Wie das statistische Bundesamt auf Basis von Daten der europäischen Statistikbehörde Eurostat mitteilte, haben 29 Prozent der Erwerbstätigen keinen Vollzeitjob. Sie arbeiten durchschnittlich 22 Stunden pro Woche. Ein Großteil von ihnen sind Frauen. Höher ist die Teilzeitquote nur in den Niederlanden und Österreich. Dafür liegt in Deutschland die Erwerbstätigenquote der Frauen deutlich über dem EU-Schnitt - und es arbeiten prozentual gesehen insgesamt mehr Menschen als in anderen Ländern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.06.2025 10:00 Uhr