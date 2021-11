Hohe Energiepreise verhindern Investitionen

Nachrichtenarchiv - 22.11.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die stark steigenden Energiekosten verhindern offenbar zunehmend Investitionen deutscher Unternehmen. Laut "Welt" geht das aus einer Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages bei 600 Unternehmen quer durch alle Branchen hervor. Laut DIHK fehlen bereits einem Drittel der Unternehmen die finanziellen Spielräume für notwendige Investitionen, beispielsweise in den Klimaschutz. Außerdem seien die hohen Energie Preise ein Wettbewerbsnachteil. Demnach zahlen deutsche Mittelständler etwa doppelt so viel wie Wettbewerber in Frankreich.

Quelle: BR24 Nachrichten, 22.11.2021 01:00 Uhr