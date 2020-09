Hohe Corona-Zahlen in Bayern können Reisen erschweren

Nachrichtenarchiv - 21.09.2020 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die vergleichsweise hohe Zahl der bestätigten Corona-Neuinfektionen in München und Würzburg kann auch Konsequenzen für diejenigen haben, die verreisen möchten. In München lag die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gestern bei 55,6 und damit über der kritischen Marke von 50. Auch in Würzburg liegt der Wert laut Robert-Koch-Institut darüber. Das bedeutet, dass Bewohner aus diesen Städten de facto aus einem Riskiogebiet stammen und in anderen Bundesländern unter Umständen kein Hotelzimmer oder keine Ferienwohnung bekommen. Das gilt etwa für Baden-Württemberg. Es sei denn, man kann nachweisen, dass es keine Anhaltspunkte für eine Infektion gibt. In Mecklenburg-Vorpommern gilt sogar ein Einreiseverbot - allerdings mit Ausnahmen. Reisende sollten sich deswegen vorab informieren.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.09.2020 11:00 Uhr