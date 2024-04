Hofreiter ruft zu mehr Unterstützung für die Ukraine auf

Berlin: Der Grünen-Außenpolitiker Hofreiter hat die EU zu größerer Unterstützung für die Ukraine aufgerufen. Mit Blick auf die lange Hängepartie um die Genehmigung eines milliardenschweren Militärpakets im US-Repräsentantenhaus sagte er, den Europäern sei vor Augen geführt worden, wie unsicher die amerikanische Unterstützung für die Ukraine geworden ist. Dass die Hilfen letztlich genehmigt wurden, sei von allergrößter Bedeutung, sagte Hofreiter der Funke-Mediengruppe. Bundeskanzler Scholz nannte die Entscheidung ein starkes Signal in dieser Zeit. Die US-Kongresskammer hatte gestern Abend nach langem Gezerre dafür gestimmt, der Ukraine weitere Hilfen im Umfang von 61 Milliarden Dollar zu gewähren. Das Paket muss jetzt noch vom US-Senat verabschiedet werden, was frühestens am Dienstag erfolgen kann, aber als Formsache gilt.

