Hofreiter plädiert für mehr Investitionen in Ukraine-Hilfen

Berlin: Grünen-Politiker Hofreiter hat sich dafür ausgesprochen, mehr Geld in Waffen und Munition für die Ukraine zu investieren. Es sei in diesem Zusammenhang ein "Sicherheitsrisiko", an der Schuldenbremse festzuhalten, sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Zuvor hatte sich der CDU-Politiker Kiesewetter ähnlich geäußert und betont, im schlimmsten Falle drohe eine Massenflucht aus der Ukraine. Estlands Verteidigungsminister Pevkur lobte die Bundesregierung. Der Nachrichtenagentur dpa sagte er, er sehe eine deutlich höhere Bereitschaft, die Ukraine zu unterstützen, als noch vor zwei Jahren. Bundeskanzler Scholz hatte bei seinem Besuch in Washington vor massiven Folgen gewarnt, sollte die US-Hilfe für die Ukraine versiegen. Die Republikaner im Kongress blockieren die Freigabe eines Milliardenpakets seit Monaten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.02.2024 12:00 Uhr