Hofreiter nennt Schuldenbremse ein Sicherheitsrisiko

Berlin: Angesichts des Ringens um die militärische Hilfe für die Ukraine hat sich der Grünen-Politiker Hofreiter für schnellere und höhere Investitionen in die Produktion von Waffen und Munition ausgesprochen. Der Vorsitzende des Europa-Ausschusses im Bundestag sagte in einem Zeitungsinterview, hier sei das Festhalten an der Schuldenbremse ein Sicherheitsrisiko. Wenn die US-amerikanischen Milliardenhilfen ausblieben, müsse Europa auch selbst abwehrbereit sein, so Hofreiter weiter. Derzeit wird ein entsprechendes Vorhaben des US-Präsidenten von den Republikanern im US-Kongress blockiert. Zuletzt hatte auch NATO-Generalsekretär Stoltenberg dazu aufgerufen, mehr Waffen in Europa zu produzieren.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.02.2024 17:30 Uhr