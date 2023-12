Hofreiter nennt EU-Asylkompromiss "extrem schwierig"

Berlin: Der parlamentarische Geschäftsführer der Unions-Bundestagsfraktion hat in der EU weitergehende Asylreformen angemahnt. Der jüngste Kompromiss sei kein Paradigmenwechsel, betonte Frei im Bayerischen Rundfunk. Da werde das Europäische Parlament in der nächsten Legislaturperiode sicher neu ran müssen. Der Bundesregierung warf er vor, das Konzept der Asylverfahren in sicheren Drittstaaten im Grunde genommen verunmöglicht zu haben. Andere europäische Länder seien da sehr viel offener, so Frei. Die nun geplanten Asylverfahren und Lager an den EU-Außengrenzen sorgen aber auch innerhalb der Regierungskoalition weiter für Kritik. Deutschland hatte sich mit seiner Forderung nach Ausnahmen für Familien nicht durchsetzen können. Der Grünen-Politiker Hofreiter nannte den Kompromiss extrem schwierig. Er begrüßte jedoch, dass es zu einer Einigung gekommen ist. Es helfe niemandem etwas, wenn die EU sich komplett zerlege, so Hofreiter.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.12.2023 09:00 Uhr