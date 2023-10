Hofreiter kritisiert vorläufiges Nein zu Taurus-Lieferungen an die Ukraine

Berlin: Die Zurückhaltung der Bundesregierung bei Taurus-Lieferungen an die Ukraine ist auch in den eigenen Reihen umstritten. Der Grünen-Politiker Hofreiter nannte die vorläufige Absage ein verheerendes Signal an Moskau. Mangelnde Entschlossenheit und zähe Diskussionen bestärkten Russland darin, auf lange Sicht den Krieg gewinnen zu können, sagte Hofreiter im Deutschlandfunk. Er erwarte von Bundeskanzler Scholz, dass er den Weg für eine vernünftige Unterstützung der Ukraine freimache. Der CDU-Politiker Kiesewetter nannte die Absage an Taurus-Lieferungen einen Totalausfall Deutschlands als Führungsnation für europäische Sicherheit. Die Ukraine hatte die Bundesregierung monatelang um Marschflugkörper mit hoher Reichweite gebeten. Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios soll es vorerst keine Lieferung geben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.10.2023 09:45 Uhr