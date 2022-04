Hofreiter fordert schnelle Lieferung schwerer Waffen

Berlin: Der Vorsitzende des Europa-Ausschusses im Bundestag, Hofreiter, fordert eine schnelle Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine. In der ARD sagte der Grünen-Politiker, es sei dringend geboten, dass Bundeskanzler Scholz seine Meinung dahingehend ändere. Hofreiter appellierte an Scholz, Führungsverantwortung in Europa zu zeigen. Es müsse mindestens zu einem Öl-Embargo kommen. Wenn Deutschland weiter zögere, verspiele es sein sehr hohes Ansehen. Hofreiter kritierte Bundesverteidigungsministerin Lambrecht dafür, dass sie die Möglichkeiten der Bundeswehr für Waffenlieferungen erschöpft sieht. Es gebe sehr wohl noch Material, das zur Vefügung gestellt werden könne. Man müsse es nur bald an die Ukraine liefern, um den Soldaten dort die Möglichkeit zu geben, den Umgang damit zu lernen. Hofreiter äußerte sich nach seinem gestrigen Besuch in Lwiw.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.04.2022 14:00 Uhr