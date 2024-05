Hofreiter fordert 500 Milliarden Euro schweren europäischen Verteidigungsfonds

Berlin: Vor dem Besuch des französischen Präsidenten Macron in Deutschland hat der Grünen-Außenpolitiker Hofreiter einen 500 Milliarden Euro schweren europäischen Verteidigungsfonds gefordert. In den Funke-Zeitungen sagte Hofreiter, in Zeiten, in denen die europäische Sicherheit ernsthaft bedroht sei, brauche es gemeinsame europäische Lösungen. Mit dem vorgeschlagenen Fonds sollen Hofreiter zufolge dann Rüstungsprojekte, an denen mindestens drei Mitgliedsstaaten beteiligt sind, bis zu 30 Prozent finanziert werden. Voraussetzung sei, dass das Geld dann mehrheitlich an europäische Unternehmen gehe. Hofreiter forderte zudem Bundeskanzler Scholz auf, mit Frankreich in einen Dialog über die Rolle der französischen Atomwaffen bei der gemeinsamen europäischen Verteidigung zu treten. Macron habe dies bereits mehrmals angeboten. Der französische Präsident ist ab morgen in Deutschland zu Gast.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.05.2024 06:00 Uhr