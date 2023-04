Hofkeller Würzburg erwirtschaftet deutliches Minus

Kurzmeldung ein/ausklappen Polizei ermittelt Elfjährigen als Beteiligten in Wunsiedel

Wunsiedel: Nach dem Tod einer Zehnjährigen in einer oberfränkischen Kinderhilfe-Einrichtung gehen die Ermittler und davon aus, dass ein elfjähriger Junge an der Tat beteiligt war. Das hat die Polizei vor wenigen Minuten mitgeteilt. Da der Junge nicht strafmündig sei, sei er präventiv in einer gesicherten Einrichtung untergebracht worden. Weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt. Eine Angestellte der Facheinrichtung der Jugendhilfe in Wunsiedel hatte die Zehnjährige am Dienstagvormittag leblos in einem Zimmer gefunden. Eine rechtsmedizinische Untersuchung ergab Anzeichen für Fremdeinwirkung.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.04.2023 13:45 Uhr