Hoffnungen in der EU auf ein Abkommen nach dem Brexit schwinden

Mutmaßlicher Drahtzieher des Ibiza-Videos in Berlin festgenommen

Wien: Der mutmaßliche Drahtzieher des Ibiza-Videos, das 2019 zum Sturz der österreichischen Regierung geführt hatte, ist in Berlin festgenommen worden. Spezialkräfte griffen den 40-jährigen Österreicher in Pankow auf. Er war seit mehr als einem Jahr gesucht worden. Ihm wird die illegale Herstellung von Ton- und Filmaufnahmen sowie der Handel mit Kokain vorgeworfen. Der Privatdetektiv tritt in dem Video als Begleiter des Lockvogels auf. Er soll die Falle eingefädelt und das Haus verwanzt haben. In dem Video, das in einer Villa auf Ibiza aufgenommen wurde, verspricht der damalige FPÖ-Parteichef Strache einer vermeintlichen russischen Oligarchen-Nichte Staatsaufträge im Gegenzug für Parteispenden. Vizekanzler Strache trat später zurück, die Regierung unter Kanzler Kurz zerbrach und es kam zu Neuwahlen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.12.2020 13:00 Uhr