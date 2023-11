Hoffnung auf Vereinbarung zur Geisel-Freilassung wird größer

Doha: Sechs Wochen nach dem Terrorangriff der Hamas rückt die Freilassung von Geiseln im Gaza-Streifen offenbar näher. Katars Regierungschef al Thani sagte, bei den Verhandlungen habe es deutliche Fortschritte gegeben. Es gehe nur noch um praktische und logistische Fragen. Auch der stellvertretende Nationale Sicherheitsberater der USA, Finer, sagte, man sei näher an einer Einigung als je zuvor. Von israelischer Seite gibt es keine offizielle Bestätigung. Ein israelischer Fernsehsender und die "Washington Post" berichten aber von einem in Katar ausgehandelten Plan, wonach die Hamas 87 Geiseln freilassen will, wenn sich Israel zu einer fünftägigen Kampfpause bereiterklärt. Katar hat sich gemeinsam mit Ägypten im Israel-Gaza-Krieg als Vermittler hervorgetan dank seiner langen Beziehungen zur Hamas, die von den USA, der EU und Israel als Terrororganisation eingestuft wird.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.11.2023 17:00 Uhr