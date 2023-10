Hoffnung auf Überlebende schwindet nach Erdbeben in Afghanistan

Kabul: In Afghanistan schwindet die Hoffnung, nach den schweren Erdbeben noch Überlebende zu finden. Helfer und Ärzte berichten aus den Katastrophengebieten im Westen des Landes von einem großen Ausmaß der Zerstörung. In zahlreichen Dörfern nordwestlich der Provinzhauptstadt Herat wurden demnach Häuser dem Erdboden gleichgemacht. Nach Angaben des Ministeriums für Katastrophenhilfe liegt die Zahl der Todesopfer bei 2.400. Weitere 2.000 Menschen wurden demnach verletzt. Selbst 300 Kilometer entfernt - im Nachbarland Iran - waren die Erdstöße am Wochenende zu spüren. Die Vereinten Nationen gaben rund fünf Millionen Dollar Soforthilfe frei.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.10.2023 09:45 Uhr