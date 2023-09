Hoffnung auf Überlebende nach Erdbeben in Marokko sinkt

Marrakesch: In Marokko gibt es nach dem Erdbeben mit mindestens 2.900 Toten kaum mehr Hoffnung, noch Überlebende zu finden. Trotzdem setzten Einsatzkräfte und Freiwillige auch heute ihre Suche in dem schwer zugänglichen Berggebiet südwestlich von Marrakesch fort. Hubschrauber flogen Lebensmittel in die Katastrophenregion, um die Menschen zu versorgen. Viele haben durch das Beben nicht nur Angehörige, sondern auch ihr gesamtes Hab und Gut verloren. Tausende Häuser sind zerstört. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz und Rotem Halbmond richtete einen Hilfsappell an die internationale Gemeinschaft und bat um rund hundert Millionen Euro.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.09.2023 23:00 Uhr