Hoffnung auf morgige Öffnung des Grenzübergangs Rafah

Rafah: Der Grenzübergang zwischen Ägypten und dem Gazastreifen könnte morgen geöffnet werden. Das meldet ein staatsnaher ägyptischer Fernsehsender. Zuvor hatte auch die Weltgesundheitsorganisation erklärt, man gehe von einer Öffnung morgen aus. WHO-Chef Tedros schränkt allerdings ein, angesichts des langen Wartens sei er besorgt, ob es wirklich dazu komme. An der Grenzstation Rafah stauen sich auf ägyptischer Seite zahlreiche Lastwagen mit Treibstoff, Hilfsgütern und Lebensmitteln an Bord für den abriegelten Küstenstreifen. In das Palästinenser-Territorium sind seit den tödlichen Angriffen von Hamas-Kämpfern auf Israel vor knapp zwei Wochen kein Treibstoff und keine Nahrung mehr geliefert worden. Unterdessen hat die mit Hamas verbündete Hisbollah-Miliz im Libanon erneut Raketen über Israels nördliche Grenze geschossen. Bei den Einschlägen wurden offenbar drei Menschen verletzt. Die israelische Armee feuerte zurück. Das Auswärtige Amt hat deutsche Staatsbürger am Abend aufgefordert, den Libanon zu verlassen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.10.2023 18:45 Uhr