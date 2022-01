Hoffnung auf baldiges Ende der Pandemie wächst langsam

Berlin: Trotz der hohen Ansteckungsrate macht die Omikron-Variante des Coronavirus Experten und Politikern in Deutschland auch Hoffnung auf ein Ende der Pandemie. Sie könne zu einer Entlastung des Gesundheitssystems führen, sagte der Präsident des Verbands der Leitenden Krankenhausärzte, Weber, der "Welt am Sonntag". Verliefen die Infektionen so überwiegend mild wie in Südafrika, Großbritannien und Dänemark sei es wahrscheinlich, dass die Pandemie zu einer Endemie werde, so Weber. Dennoch rief Bundesgesundheitsminister Lauterbach die Menschen in der "Bild am Sonntag" erneut dazu auf, sich impfen zu lassen. Die Studien, wonach Omikron weniger schwere Fälle verursache, seien keine Entwarnung für ältere Ungeimpfte. Zugleich erklärte Lauterbach, dass die Bundesregierung noch im Januar das neue Medikament Paxlovid zur Behandlung schwerer Covid-19-Verläufe einsetzen wolle.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.01.2022 15:00 Uhr