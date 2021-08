Hoffenheim und Union Berlin spielen 2:2

Das Wetter: In der Nacht gebietsweise Regen

Das Wetter in Bayern: Am Abend und in der Nacht zunächst bewölkt mit teils gewittrigen Regenfällen. Der deutsche Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern örtlich in Bayern. Im Laufe der Nacht Wetterberuhigung und mitunter klar. Tiefstwerte 14 bis 11 Grad. Morgen wechselhaft und zeitweise Regen. Am Dienstag Sonne und Wolken und nur an den Alpen noch Regen. Am Mittwoch viel Sonne. Tageshöchstwerte 16 bis 21 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.08.2021 17:00 Uhr