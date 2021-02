Hoffenheim und Leverkusen tun sich in der Europaleague schwer

Nachrichtenarchiv - 19.02.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bern: Für Bayer Leverkusen und die TSG Hoffenheim wird der Einzug ins Achtelfinale der Fußball-Europa-League kein Selbstläufer. Die Leverkusener verloren in der Zwischenrunde mit 3 zu 4 beim Schweizer Meister Young Boys Bern und stehen damit im Rückspiel unter Druck. Hoffenheim verschoss gegen Molde FK einen Elfmeter und erreichte am Ende nur ein 3 zu 3. Das Spiel wurde wegen Corona-Reisebeschränkungen nicht in Norwegen ausgetragen, sondern im spanischen Villareal.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.02.2021 06:00 Uhr