Hoffenheim und Leipzig trennen sich 1:1

Sinsheim: In der Fußball-Bundesliga haben sich Hoffenheim und Leipzig am Abend 1:1 unentschieden getrennt. Die Sachsen bleiben damit weiter auf dem vierten Tabellenplatz. In der Zweiten Liga hat St. Pauli den vorzeitigen Aufstieg vergeben. Das Spiel gegen den Hamburger SV endete 0:1. Nürnberg unterlag außerdem in Düsseldorf mit 1:3.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.05.2024 23:00 Uhr