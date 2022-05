Hoffenheim und Fürth melden Trainerwechsel

Nachrichtenarchiv - 17.05.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Sinsheim: In der Fußball-Bundesliga gibt es zwei Trainerwechsel. Die TSG Hoffenheim hat nach neun Spielen ohne Sieg Trainer Sebastian Hoeneß entlassen. Der Verein hatte die Saison auf Tabellenplatz neun abgeschlossen. Mit welchem Coach die Hoffenheimer in die neue Spielzeit gehen, steht noch nicht fest. Bei Greuther Fürth wird der Schweizer Marc Schneider das Ruder übernehmen. Er hatte zuletzt einen belgischen Zweitligisten trainiert. Schneider soll die Fürther nach dem Abstieg aus der ersten Liga wieder in die Erfolgsspur führen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.05.2022 16:00 Uhr