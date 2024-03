Hoffenheim scheitert im Abendspiel der Fußball-Bundesliga an Stuttgart

Zum Sport: In der Fußball-Bundesliga hat Hoffenheim am Abend klar gegen Stuttgart verloren. Am Ende stand es 0 zu 3 aus Sicht der Sinsheimer. Zuvor hatte Augsburg in Wolfsburg mit 3 zu 1 gewonnen. Im Spiel Darmstadt gegen den FC Bayern hieß es am Schluss 2 zu 5. Die weiteren Ergebnisse des heutigen Spieltags lauten: Heidenheim - Mönchengladbach: 1 zu 1 Union Berlin - Bremen: 2 zu 1 und Mainz - Bochum: 2 zu 0.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.03.2024 21:15 Uhr